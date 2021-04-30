Казань, , 12:04 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе рассказал об интересе международного сообщества к ЕАЭС. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

«Растет интерес к союзу и среди других стран, поступило более 50 предложений о подписании преференциальных торговых соглашений, это открывает дополнительные возможности для стимулирования, в первую очередь, экономического роста» Михаил Мишустин

Как сообщало ИА REGNUM, в заседании, проводившемся под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, также приняли участие премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, и заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Серад Бердымухамедов. Участники обсудили насущные вопросы торгово-экономического развития ЕАЭС и сотрудничества в преодолении последствий пандемии коронавируса.