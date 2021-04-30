Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 12 летальных исходов среди ковид-пациентов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 30 апреля.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались шесть женщин в возрасте от 56 до 84 лет и шестеро мужчин в возрасте от 40 до 86 лет. Все пациенты, которые не смогли победить COVID-19, страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 055 жителей Ростовской области.

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