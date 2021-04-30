Москва, , 12:08 — REGNUM С точки зрения угрозы заражения коронавирусной инфекцией самым безопасным местом в России 9 мая будет Красная площадь в Москве. Об этом 30 апреля заявил депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперт подчеркнул, что при проведении парада Победы будут предприняты все возможные меры безопасности, исключающие угрозу распространения коронавируса среди его участников или зрителей.

«Это будет самое безопасное место в стране. Все участники парада больше месяца находятся на карантине, за ними ведется наблюдение. На трибунах будет соблюдаться дистанция в полтора метра. Все присутствующие либо вакцинированы, либо переболели, а если нет, то на них будут маски, и они не будут представлять никакой опасности», — сказал Онищенко.

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