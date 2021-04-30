Екатеринбург, , 12:04 — REGNUM В Свердловской области начали приём документов на конкурс по выбору главы регионального министерства цифрового развития и связи. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации области.

Экспертную комиссию по выбору чиновника возглавил вице-губернатор Олег Чемезов, его заместителем в комиссии стала глава департамента государственной службы, кадров и наград Марина Обрубова. В комиссии присутствует, в том числе, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, глава екатеринбургского филиала Ростелекома Иван Пичугин.

Документы будут принимать до 20 мая 2021 года. «Участие в открытом конкурсном отборе смогут принять кандидаты с высшим образованием и опытом управленческой деятельности», — сообщили в департаменте информполитики региона.

Как сообщало ИА REGNUM, новое министерство создано на базе департамента информатизации и связи.

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