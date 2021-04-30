Уфа, , 12:03 — REGNUM Девочка провалилась в колодец в Уфе. Об этом 30 апреля сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, инцидент произошел 29 апреля на улице Просвещения около дома № 9.

Девочка с женщиной шла по новой асфальтированной пешеходной дорожке. В какой-то момент ребенок наступил на крышку колодца и провалился. Женщина и прохожие вытащили ребенка, поскольку колодец оказался не глубокий.

«Информация о данном происшествии к нам не поступала. Видимо, мама девочки не сообщала об этом в службы и не обращалась за медицинской помощью», — передают журналисты сообщение пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии пострадал ребенок во время игры с огнем.