Оренбург, , 12:01 — REGNUM В Оренбурге с 19 по 26 апреля отмечен подорожание автомобильного бензина. Рост составил 0,1%, сообщает Оренбургстат.

Зафиксировано увеличение средней стоимости бензина только марки АИ-92: с 44,38 до 44,44 рубля. Средняя стоимость литра автомобильного топлива в Оренбурге составила 46,75 рубля.

Стоит отметить, в апреле автомобильное топливо дорожало каждую неделю. В конце марта-начале апреля рост составил 0,3%, затем практически еженедельно прибавлялось по 0,1% (исключение составил период с 12 по 19 апреля, когда цены на бензин удержались на прежней отметке, а дизтопливо подешевело на 0,3%). На начало месяца средняя стоимость литра автомобильного топлива фиксировалась на уровне 46,66 рубля.

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