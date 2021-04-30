Пекин, , 12:02 — REGNUM Максимальная дальность хода китайского электрокара Neta S составит 1100 км. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Новинка получила яркий футуристический экстерьер в спортивном стиле и новейшее технологическое оснащение. Дизайн автомобиля основан на концепт-каре Eureka 03. При этом заостренный нос модели напоминает прототип Lexus LF-Z.

На корме находится оптический блок, протянувшийся красной полосой вдоль всего бампера.

Новый электромобиль получит две версии аккумулятора с диапазонами автономности на 800 и 1100 км. Также автопроизводитель оснастит авто системой автопилота четвёртого уровня. Автономное вождение будут обеспечивать пятимиллиметровые радары, шесть видеокамер и до трёх LiDAR (система получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью активных оптических систем).

Ранее компании Zhiji и Alibaba Group провели премьеру спортивного 540-сильного седана L7 с полностью электрическим силовым агрегатом. Дальность хода электроавтомобиля на одном заряде составит 1100 км.

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