Улан-Удэ, , 11:59 — REGNUM 29 апреля в столице Бурятии Улан-Удэ горело здание гаражного бокса по улице Шаляпина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, к моменту прибытия пожарных, кровля строения была охвачена пламенем.

В тушении пожара приняли участие почти 60 человек, а также 19 единиц техники. Из гаража вместе с рабочими огнеборцы эвакуировали три машины.

«Общая площадь пожара составила более 300 квадратных метров, никто не пострадал. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращением с огнем», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в городе горел склад автозапчастей и горюче-смазочных масел. Из здания в ходе тушения огня было вынесено 130 емкостей с горюче-смазочными материалами.

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