Петрозаводск, , 23:44 — REGNUM О поддержке карельскими властями фермеров в связи с введением обязательной маркировки молочной продукции рассказал ИА REGNUM глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Глава Карелии с фермером Юлией Шелемех на предприятии по выращиванию тюльпанов в Прионежье © Пресс-служба Главы Республики Карелия

Известно, что для многих фермеров расходы на оборудование и реконструкцию лягут тяжелым бременем, составив от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. По словам Артура Парфенчикова, власти республики проводят индивидуальную работу с каждым фермером. «Я посетил большинство фермерских хозяйств в разных районах Карелии, познакомился лично с нашими замечательными сельчанами, — говорит губернатор. — Со многими я на прямой связи. Фермеров, предпринимателей всегда прошу обращаться ко мне с проблемными вопросами, даю конкретные поручения по каждому из них профильным министрам».

Существуют стартовые пособия по линии службы занятости, с 2020 года эта сумма увеличена для безработных именно на фермерство до 250 тыс. рублей. Только за последние два года 89 фермерских хозяйств получили гранты на общую сумму более 380 млн рублей, что позволило создать 160 рабочих мест, а хозяйствам — развить материально-техническую базу, купить земельные участки, скот, технику, оборудование, в результате объемы производства выросли более чем на 10%.

«По маркировке молочной продукции министерством проведен цикл обучающих семинаров для фермеров. Мы готовы предоставить возможность возмещения части затрат представителям пищевой и перерабатывающей промышленности на приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров», — заверяет губернатор.

Читайте подробности в материале Владимира Станулевича «Артур Парфенчиков: я лично знаю большинство фермеров Карелии».