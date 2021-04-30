Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM Ещё 230 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 30 апреля. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены в 43 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (76), в остальных территориях — от одного до девяти случаев. Около 28% заразившихся — люди старше 66 лет, 3,1% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрирован 87 961 случай заражения коронавирусом.

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