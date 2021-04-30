Москва, , 11:58 — REGNUM Сегодня, 30 апреля, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского 50-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что цирк с уникальной архитектурой является настоящим центром притяжения для зрителей всех возрастов и поколений.

«Цирк сохраняет замечательные традиции отечественной цирковой школы и воплощает в жизнь разнообразные и интересные проекты», — отметил Путин и пожелал коллективу вдохновения и успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года правительство РФ передало Большой московский государственный цирк (БМГЦ) на проспекте Вернадского в собственность Москвы.

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