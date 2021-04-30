Рига, , 11:57 — REGNUM Европарламент (ЕП) принял бюджет на 2022 год, в него впервые включено положение об использовании языков национальных меньшинств при работе главного законодательного органа Европейского союза. Об этом депутат ЕП от Латвии, бывший мэр Риги Нил Ушаков заявил на своей странице в социальной сети Facebook. Он добавил, что эта идея была его инициативой.

«Речь идет не только о раздаточных или информационных материалах. Мы говорим о таких глобальных вещах, как например, Конференция будущего Европы, которая определит будущее ЕС. И это значит, что со следующего года русскоязычные жители Латвии смогут получать информацию о работе Европейского парламента на русском языке», — так описал он суть принятого решения.

Решение ЕП он назвал очень важным символическим шагом и подчеркнул, что «позиция Европейского парламента по использованию языков меньшинств резко отличается от подхода нынешних латвийских властей, который вызывает только чувство жгучего стыда».

По словам Ушакова, чтобы принять этот пункт в бюджете ЕП 2022 года, ему и его единомышленникам пришлось приложить немало сил, чтобы найти политический компромисс по этому вопросу с крупнейшими фракциями ЕП.

Бюджетный документ ЕП на 2022 год в пункте 40 признал, что в ЕС проживают более 50 млн человек, общающихся на языках нацменьшинств. В этом пункте бюджетного документа подчеркивается, что «парламент решительно поддерживает многоязычие и продвигает права национальных, региональных и языковых меньшинств; считает, что парламент может активно способствовать борьбе с дезинформацией, предоставляя информацию также на языках языковых меньшинств, регионов и сообществ, где это необходимо; просит Бюро проанализировать осуществимость и оценить финансовые затраты на предоставление коммуникационных материалов».