Пенза, , 12:18 — REGNUM В Пензенской области выявили за сутки 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее заболели 89 жителей. За все время наблюдения инфекцию, по данным общероссийского оперштаба на 30 апреля, зарегистрировали у 44 906 человек.

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Выздоровели после болезни 42 233 пациента, за сутки — 90 человек. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 644 жителя, шестеро — за сутки. Активными больными на сегодняшний день остаются 2029 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, реальное число переболевших COVID-19 в мире может составлять около 230 млн человек. По состоянию на 30 апреля, по данным 190 стран, в мире зарегистрировано свыше 157 млн случаев коронавирусной инфекции.

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