Москва, , 11:56 — REGNUM Подавляющее большинство школьников написали итоговое сочинение и получили «зачёт». Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Итоговое сочинение (изложение) в основной срок 15 апреля успешно написали и получили «зачёт» 98% участников, что соответствует результатам прошлых лет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сочинение писали почти 680 тысяч человек, в числе которых — более 677 тысяч школьников, которые выпустятся в 2021 году.

В ведомстве также рассказали, что 43% участников выбрали для написания сочинения темы из тематического направления «Забвению не подлежит». На втором месте по популярности оказалось направление «Разговор с собой», которое выбрали 21% детей. Третьим оказалось направление «Я и другие» — его выбрали 20% участников. Ещё 12% выбрали направление «Время перемен», 4% — «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».