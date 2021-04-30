Киев, , 13:38 — REGNUM Одной из основных тем во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину будет тема безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 30 апреля в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«Прежде всего, безусловно, будем говорить о безопасности. Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Безусловно, будем говорить об экономике», — рассказал он.

Кулеба отметил наличие важных тем в энергетической сфере, добавив, что почва для визита Блинкена «хорошо подготовлена».

Напомним, ранее госсекретарь США заявил, что он намерен посетить Украину с официальным визитом в первую неделю мая.

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