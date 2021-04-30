Киев, 30 апреля 2021, 13:38 — REGNUM Одной из основных тем во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину будет тема безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 30 апреля в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
Кулеба отметил наличие важных тем в энергетической сфере, добавив, что почва для визита Блинкена «хорошо подготовлена».
Напомним, ранее госсекретарь США заявил, что он намерен посетить Украину с официальным визитом в первую неделю мая.
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