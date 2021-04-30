Подгорица, , 11:54 — REGNUM В Черногории первую дозу вакцины против коронавируса на 29 апреляполучили 40 092 человека, или 6,5% населения, а вторая доза — 20 724 гражданам, сообщается на сайте covidodgovor.me.

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В итоге, ревакцинировано 3,3% от общей численности населения.

За последние 24 часа 63 человека получили первую дозу вакцины, 127 — вторую.

На вакцинацию от коронавируса обратились 94 103 человека, что составляет 15,2 процента населения.