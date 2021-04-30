Москва, , 11:55 — REGNUM За минувшие сутки на территории России был выявлен 8731 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 30 апреля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 4 805 288.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 397 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 110 128.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 427 946 человек вылечились от нового заболевания, 8406 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 9284 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.