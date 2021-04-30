Томск, , 11:53 — REGNUM Минобрнауки РФ выделило университетам Томской области на 2022/2023 учебный год 13 319 бюджетных мест. Как сообщили ИА REGNUM 30 апреля в областной администрации, это на 398 мест больше, чем на 2021/2022 год.

По итогам открытого публичного конкурса регион получил 6513 бюджетных мест на программы бакалавриата, 3835 — на магистратуру, 1918 — на специалитет, 618 — на аспирантуру. На ординаторские программы выделено 435 бюджетных мест.

Наибольший прирост пришелся на Томский государственный университет (ТГУ). Количество бюджетных мест в ТГУ выросло на 226 — до 3915.

По словам томского губернатора Сергея Жвачкина, университеты региона — «одни из старейших и лучших» в России. В Томск едет учиться молодёжь из 93 стран мира и 78 регионов России. Увеличение бюджетных мест даст региону «новый импульс в развитии науки, технологий, инновационной сферы и высокотехнологичных производств», отметил Жвачкин.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о том, что в предстоящие два года должны быть дополнительно открыты 45 тысяч бюджетных мест в вузах.

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