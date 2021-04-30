Подгорица, , 11:51 — REGNUM Правительство Черногории объявило, что Европейский союз за счет перераспределения средств из утвержденных программ IPA поддержит Черногорию в борьбе с распространением коронавируса и устранением экономических последствий эпидемии, выделив 53 миллиона евро.

Власти заявляют, что в 2020 году подготовка и реализация проектов, охватываемых перспективой 2014−2020 (IPA II), продолжалась, но пандемия существенно повлияла на деятельность по проекту и вызвала перераспределение первоначально запланированных средств IPA.

ЕС решил оказать финансовую поддержку Черногории в реализации мер по устранению последствий эпидемии.

В информации говорится, что на данный момент в рамках программ Европейского территориального сотрудничества заключен контракт на 191 проект с участием черногорских организаций и учреждений.