Ярославль, , 11:50 — REGNUM УМВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении сотрудника госучреждения, занимающегося спортивной подготовкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УМВД.

УМВД России по Ярославской области

«В ходе оперативных мероприятий сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ярославской области установлена причастность должностного лица к совершению хищения бюджетных денежных средств на сумму более 1 млн рублей, под предлогом оказания услуг в сфере государственных закупок», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Судя по всему, речь идёт о ГАУ «Региональный центр спортивной подготовки», которое подведомственно департаменту по молодёжной политике и спорту правительства Ярославской области.

«Следствием установлено, что по контракту, заключенному в 2019 году, между государственным автономным учреждением, занимающимся спортивной подготовкой и одним из индивидуальных предпринимателей, предусматривалось оказание услуг по обеспечению визита спортивной делегации иностранного государства: гостиничное, транспортное обслуживание и питание в период проведения международного спортивного мероприятия. Данные услуги индивидуальным предпринимателем предоставлены не были», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне заявление об увольнении написал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике Владимир Рыжов. Рыжов курировал спорт, в том числе и ГАУ «Региональный центр спортивной подготовки». По данным источников, увольнение Рыжова связано с возбуждением уголовного дела о мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на спорт. Полиция заинтересовалась деятельностью ГАУ после проверки Контрольно-счётной палаты Ярославской области. Палата проверяла использование денег, выделенных на спорт из областного бюджета, и выявила многочисленные нарушения.

«В деятельности Департамента основные недостатки выявлены при реализации государственной программы Ярославской области «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» на 2014 — 2020 годы, в том числе нарушения, связанные с ненадлежащим исполнением бюджетного процесса, составили более 125,5 млн. рублей, в использовании имущества — 20,7 млн. рублей, нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской отчетности — 44,8 млн. рублей», — сообщалось в отчёте КСП.

Результаты проверки были переданы в правоохранительные органы. Сотрудник, в отношении которого возбуждено уголовное дело, не арестован.

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