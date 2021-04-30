Ташкент, 30 апреля 2021, 11:50 — REGNUM Пути урегулирования ситуации на киргизско-таджикской границе обсудили президенты Киргизии и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев, сообщили 30 апреля в пресс-службе узбекистанского лидера.
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Собеседники положительно оценили договоренности между Киргизией и Таджикистаном, направленные на мирное урегулирование ситуации и предотвращение дальнейшего обострения. Стороны также обсудили развитие двусторонних отношений.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил выработать механизм урегулирования приграничных конфликтов среди стран Туркестана. Этот вопрос предложено обсудить на консультативной встречи глав пяти стран Туркестана.
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