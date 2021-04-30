Тюмень, , 11:49 — REGNUM В Тюмени проводится проверка сообщения о разливе мазута вблизи одного из жилых кварталов в микрорайоне ДОК. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области.

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Информация о загрязнении появилась от пользователя Instagram с ником motik_kotik.

«Лужу мазута обнаружили сразу, как сошёл снег. После первых пернатых жертв написали обращение в Росприроднадзор, оно на рассмотрении с 12 апреля. С того времени в луже погибло много птиц и собака. Утку второй день пытаюсь отмыть, не знаю выживет ли. Лужа ужасно воняет нагреваясь солнечными лучами. Сейчас в пожароопасный период одной искры хватит, чтоб тут горело сильно и долго!» — говорится в сообщении тюменки.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил межрайонному природоохранному прокурору провести проверку исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды. При наличии оснований принять меры реагирования.