Москва, 30 апреля 2021, 11:49 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 2662 случая заражения коронавирусом, сообщили 30 апреля в столичном оперштабе.
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«Подтверждено 2662 новых случая заражения, госпитализировано 1084 человека, скончались 57 пациентов», — рассказали в штабе.
За сутки выздоровели 2008 ковид-пациентов. В штабе рекомендовали жителям Москвы с симптомами ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.