Москва, , 11:48 — REGNUM Лефортовский суд Москвы продлил арест экс-журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе суда.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича … продлена на два месяца, то есть до 7 июля», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший корреспондент газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», а в настоящее время — советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов был задержан и арестован в июле 2020 года по делу о государственной измене.

По версии ФСБ, в 2012 году Сафронов был завербован чешской спецслужбой. Ей он передавал информацию военно-технического характера о поставках российского вооружения для стран Африки. Конечным получателем секретных сведений от Сафронова были Соединённые Штаты.