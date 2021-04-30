Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM Прокуратура Ростовской области начала проверку ситуации на рынках, расположенных на окраине Ростова-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

«В связи с поступившей информацией из правоохранительных органов, а также публикациями ряда СМИ о нарушениях федерального законодательства при организации торговой оптово-розничной деятельности на территории Аксайского района (рынки «Овощной», «Строительный», «Алмаз», «Атлант») прокуратурой Ростовской области проводится проверка с привлечением контрольно-надзорных органов», — сказано в сообщении.

В частности, будут приняты меры к обеспечению соблюдения прав добросовестных предпринимателей. В настоящее время власти разработали «дорожную карту» для организации торговли в рамках законодательства. Прокуратура Ростовской области в рамках разъяснительной работы запустила горячую линию.

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