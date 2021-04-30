Москва, , 11:47 — REGNUM Страны Запада уже в скором времени могут начать вводить санкции и наносить военные удары по другим государствам на основании рекомендаций из докладов неправительственных организаций. Такую вероятность не исключил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Нечто подобное мы уже видели на примере Сирии, которую бомбили после отчётов «Белых касок», — напомнил в интервью «Аргументам и фактам» Патрушев.

Читайте также: American Conservative: Удар по Сирии был основан на лжи «Белых касок»

Также, по его словам, вряд ли можно считать совпадением причастность одной из таких организаций, Фонда Сороса, к уличным беспорядкам в США.

Он добавил, что Фонд Сороса не только не думает сворачивать свои проекты, но и собирается поставить их на системную основу.

«Сорос и его подручные ведут дело к тому, чтобы самим устанавливать критерии, по которым государства будут объявляться неугодными — со всеми вытекающими последствиями», — пояснил Патрушев.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день одна из главных задач для суверенных держав, которые не готовы жить по правилам, навязанным извне, — «не допустить подобного беззакония».

Напомним, в ночь на 7 апреля 2017 года вооружённые силы США нанесли ракетные удары по авиабазе «Шайрат» в сирийской провинции Хомс. В общей сложности с кораблей в Средиземном море было выпущено 59 ракет «Томагавк».

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для ракетного удара стала химическая атака, якобы осуществленная официальным Дамаском 4 апреля в провинции Идлиб. Ответственность за инцидент, в результате которого погибли, по последним данным, более 80 человек, была моментально возложена на официальные власти Сирии, несмотря на то, что должного расследования проведено не было.

Тогдашний президент США Дональд Трамп, отдавший приказ, назвал удар по Сирии «защитой национальных интересов» США, в которые входит «задача предотвращения использования смертоносного химического оружия».