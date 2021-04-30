Брянск, , 11:50 — REGNUM Два сотовых телефона пытались передать в исправительную колонию №1 Брянска. Запрещённые предметы спрятали в сырокопчёной колбасе, сообщили ИА REGNUM 30 апреля в пресс-службе регионального УФСИН.

Сотрудники отдела режима и надзора колонии обнаружили телефоны при досмотре продуктовой передачи для осужденного. Мобильники были спрятаны в батон колбасы в вакуумной упаковке. Обнаружить запрещённые предметы помогла информация сотрудников оперативного отдела.

В отношении женщины, пытавшейся передать телефоны в колонию, составлены административные материалы.