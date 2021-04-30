Киев, , 11:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поздравил короля Швеции Карла XVI Густава с 75-летним юбилеем. Об этом сообщил сам Зеленский на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава Украины поблагодарил Швецию за поддержку целостности Украины

«Швеция первой в Северной Европе признала независимость Украины. В день рождения Его Величества Карла XVI Густава желаю ему здоровья и благополучия. Благодарю Швецию за поддержку территориальной целостности Украины и оказание помощи в проведении реформ», — написал Зеленский.

Напомним, ранее политолог Дмитрий Родионов в шутку предложил рассмотреть Мекку и Тибет в качестве мест для встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

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