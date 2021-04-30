Пермь, , 11:47 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 30 апреля, выявлено 102 заражения коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В течение апреля ежедневно в регионе выявляют от 101 до 117 случаев заряжания. Максимальный суточный показатель пришелся на 1 апреля, минимальный — на 26 апреля. С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 54 450 носителей коронавируса.

Оправились от болезни 49 264 человека. В больнице находятся 630 человек, у которых диагностирована коронавирусная инфекция.

Жертвами COVID-19 стали 2168 пермяков. За последние стуки подтвердили семь летальных исходов.