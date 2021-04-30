Подгорица, , 11:46 — REGNUM Все магазины, включая продовольственные, в Черногории будут закрыты 1, 2 и 3 мая, сообщает Управление по инспекционным вопросам.

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Работа предприятий торговли запрещена в праздничные дни законом о внутренней торговле.

Исключение составляют аптеки, специализированные магазины или киоски по продаже хлеба, хлебобулочных изделий и тортов, автозаправочные станции и магазины розничной торговли при автозаправочных станциях; рынки; стенды — ларьки, витрины и торговые автоматы.

За несоблюдение этого закона предусмотрены штрафы и закрытие объекта на те дни, когда работа не разрешена.

Напомним, что в Черногории с 30 апреля по 3 мая объявлены выходными днями из-за 1 мая и Пасхи.