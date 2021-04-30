30 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине оценили предложение отключить Россию от системы межбанковских платежей SWIFT, а также остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» и отказаться от закупок у Российской Федерации нефти и газа, выдвинутое группой депутатов Европарламента (ЕП).

Мирослава Романенко, , 16:05 — REGNUM Группа депутатов Европарламента (ЕП) выдвинула предложение отключить Россию от системы межбанковских платежей SWIFT. Проект соответствующей резолюции 28 апреля был опубликован на сайте законодательного органа ЕС.

Европарламент Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению авторов инициативы, Евросоюз должен оказать давление на РФ из-за отношений с Украиной, ситуации с блогером Алексеем Навальным и недавнего дипломатического скандала между Москвой и Прагой.

Депутаты также призвали ЕС остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» и отказаться от закупок у России нефти и газа. Кроме того, европарламентарии считают, что Евросоюз может заморозить активы лиц, которые якобы связаны с российскими властями.

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Новость прокомментировали читатели украинского телеграм-канала «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ». Некоторые отметили, что России не страшно отключение от SWIFT, так как у нее имеется своя платежная система. Другие задались вопросом, кому нужно нападать на Украину. Иные отметили, что как только на Украине повышают тарифы, так сразу в информационном поле начинают появляться сообщения о том, что Россия якобы готовится напасть на Украину.

Тарифы на газ Torange.biz

«Они забывают об ответке», — написала Галина.

«Да кому это наступление надо? России? Надо тому, кто не хочет строительства газопровода. Руководство РФ хочет торгануть ГСМ и побольше ещё под матрасы загрести. Война здесь не в помощь», — считает Paul Just Paul.

«Они что, не в курсе, что Россия уже семь лет наступает на Украину, но наши доблестные войска — щит Европы — сдерживают это наступление. Семь лет», — с иронией отметил Lex Rem.

«Америкосы побздят воевать за себя, не говоря об Украине. Но нажжуживать будут», — пишет Еst_Titver.

«Мария Захарова и [Сергей] Лавров от лица МИД РФ ясно же этим неадекватам сказали, что разговаривать с Россией языком запугиваний и ультиматумов неприемлемо и, что ответ будет незамедлительно и асимметричный!!! Что этим «евроникчемам» из Европарламента ещё непонятно?! Ну будут дровами топить и возить арабскую нефть танкерами через бандитскую Сомали! И *ер с этим SWIFTом! Они сами уже давно не используют его! Уже несколько лет, как ЕС и полмира пользуются системой IBAN!!! В том числе и Россия!!! Ну как дети!!!» — отметил Владимир К.

«Только эта резолюция необязательна к исполнению… А если отключат от SWIFT, каким образом будут платить за газ, в чемоданах деньги возить будут?» — спросил Sky.

«Отключение SWIFT России уже не страшно. Они уже сделали свою платежную систему. Дальше видно, что Европе глубоко на*рать на Украину, потому что они и пальцем не шевелят, чтоб остановить войну, они умеют выражать обеспокоенность. Отключить газ, отказаться от нефти — это остановить свои заводы и остаться без сырья. То есть назло кондуктору пойду пешком. А России есть кому нефть и газ продавать, и точно в минусах не будет. Короче, о чем это я… Очередные громкие слова парламента, которые на деле закончатся пшиком», — написал Dober.

«Заметьте, военной помощи не обещают, а один пшик. Санкциями, то есть сосиской, медведя не напугать», — добавил также Dober.

«Что-то Европарламент мало озабочен расцветом нацизма в Украине…» — в свою очередь написал Вячеслав Вячеслав.

Национализм на Украине Kresy.p

«Ну отключат. Дойдут русские до Берна и включат», — добавил один из читателей.

«Как только на Украине повышают тарифы и цены, так сразу Путин наступает. Население в большинстве терпилы», — отметила Руслана.

«После такого заявления я очень удивлен, что темнейший (вероятно, имеется в виду президент России — М. Р.) еще не начал наступление. Видно, оно ему не надо от слова совсем», — подытожил Олег.

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Напомним, ранее стало известно, что стоимость газа для ряда категорий бытовых потребителей на Украине с 1 мая 2021 года увеличится вдвое.