Москва, , 11:50 — REGNUM В Москве уже сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом 30 апреля заявил депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В то же время эксперт призвал жителей столицы и других регионов России активнее вакцинироваться.

«Нужно прекратить эту вакханалию о том, какой вакциной прививаться. Ваша задача — пойти и привиться, а какой вакциной, пусть решает врач», — заявил Онищенко.

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