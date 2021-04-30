Саратов, , 12:12 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 30 апреля от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 936 жителей. За минувший день умерли еще пять пациентов с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

За сутки жертвами коронавирусной инфекции стали две женщины и трое мужчин в возрасте 59 до 88 лет, уточняет облминздрав.

Число активных больных на сегодняшний день составляет 4539 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области лечением ковидных пациентов занимаются 4 тыс. медиков. На базе 18-ти учреждений организованы диагностические лаборатории с мошностями до 7 тыс. исследований в сутки.

Читайте также: В Саратовской области на борьбу с COVID-19 направили 5,3 млрд рублей