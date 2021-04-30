Москва, , 11:44 — REGNUM Цена нефти марки Brent в апреле восстанавливалась после мартовского падения, и повысилась на 3%. К концу марта котировки нефти превышали $66−67 за баррель, вернувшись на уровни конца декабря 2020 — начала 2021 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Что повлияет на нефтяной рынок в мае? С 1 мая страны-участницы ОПЕК+ в общей сложности нарастят добычу на 350 тыс. баррелей в сутки. Плановых встреч до июня у ОПЕК+ не запланировано.

Это с одной стороны, говорит об уверенности участников альянса в восстановлении мирового спроса на нефть в этом году, но, с другой стороны, вспышки пандемии в разных странах могут это восстановление замедлить.

Одновременно «бычьим» фактором для нефтяного рынка в мае может стать сохранение нестабильности на Ближнем Востоке и Северной Африке, примерами которой могут быть новые атаки йеменских хуситов на танкеры и НПЗ Саудовской Аравии, или противоречия Израиля с Ираном.

Не исключено также, что с Ближнего Востока могут поступать совсем другие новости, например, о том, что США и Иран возобновили переговоры по ядерной сделке.

Можно вспомнить, что нынешний президент США Джо Байден занимал пост вице-президента при Бараке Обаме, которому удалось добиться уступок от Ирана по ядерной программе последнего.

Байден будет пытаться повторить внешнеполитический успех Обамы, что порождает предположения и в западных СМИ, и на нефтяном рынке о скорой отмене США нефтяного эмбарго против Ирана.

Соответственно, на нефтяном рынке в связи с иранской темой в мае не исключена повышенная волатильность. Однако вряд ли Байдена ждёт аналогичный успех, так как Иран был неоднократно обманут США, и теперь настроен более решительно защищать свои интересы.

Поэтому такой договорённости в ближайший месяц вряд ли удастся достичь, следовательно, экспорт нефти из Ирана по-прежнему будет находиться под эмбарго.

Так что избыток предложения нефти мировой экономике уже в мае вряд ли грозит. Скорее всего, цена Brent в мае будет колебаться в коридоре $63−69 за баррель», — предполагает эксперт.

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