Москва, , 11:50 — REGNUM Российская сторона готова в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном к содействию в решении любых спорных вопросов между странами политико-дипломатическими методами. Об этом 30 апреля говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

В сообщении указывается, что в Москве с тревогой следили за резким обострением ситуации на спорном участке границы между братскими для России странами — Киргизией и Таджикистаном.

Также в нем выражаются соболезнования родственникам и близким погибших, высказывается пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим и приветствуются достигнутые в ночь на 30 апреля договорённости между сторонами о прекращении столкновений и переводе напряжённой ситуации в стадию переговоров, отводе сил и боевой техники.

«Призываем стороны путем дальнейших переговоров — в духе союзничества и добрососедства — выйти на устойчивые и долговременные договоренности, позволяющие нормализовать ситуацию, принять эффективные меры для недопущения повторения подобных инцидентов», — говорится в комментарии Захаровой.

Кроме того, указывается, что российская сторона поддерживает решение Бишкека и Душанбе о создании Совместной рабочей группы, задачей которой будет информационная работа с населением, и патрулирование с мониторингом остановки в приграничных районах между двумя странами.

«Россия, следуя принципам стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном, готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами», — отметила представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что перестрелка на киргизско-таджикской границе возобновилась в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии.