Тбилиси, , 11:54 — REGNUM Двое мужчин были ранены при попытке перейти границу между Абхазией и Грузией. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

По данным журналистов, инцидент произошел на рассвете 30 апреля. Проживающий в Грузии в посёлке беженцев Бадри Дзандзава и его 19-летний сын пытались переправить из Абхазии контрабандную партию сигарет.

Сообщается, что мужчины переправлялись через реку Ингури, когда их заметили абхазские правоохранители. Нарушители попытались скрыться, в результате чего по ним открыли огонь. Обоих мужчин госпитализировали. Дзандзава получил ранение в ногу, его сын — в спину.

Официальных данных об инциденте пока нет ни от грузинской, ни от абхазской сторон.