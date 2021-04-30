Подгорица, , 11:43 — REGNUM В конце 2020 года около 47 800 граждан были безработными в Черногории, из которых 29 200, или 61,1%, искали работу более двух лет и поэтому считаются длительно безработными.

По данным Monstat, в 2020 году 12,1 тыс. или 25,3% безработных искали работу менее 12 месяцев, а 6,5 тыс. или 13,6% — до двух лет. Только 7500 граждан ждали работы менее полугода.

Заместитель секретаря Союза свободных профсоюзов Ивана Михайлович говорит, что помимо высокого уровня безработицы, непропорционального регионального развития и, следовательно, внутренней трудовой миграции, рынок труда Черногории в течение многих лет характеризуется длительной безработицей.

Она ссылается на данные Бюро по трудоустройству за последний месяц, согласно которым 28 554 человека ждали работу до одного года, а 15 924 из них ждали более трех лет.