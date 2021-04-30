Уфа, , 11:43 — REGNUM 97 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 35 375 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с этой инфекцией 32 956 человек, в том числе 96 человек выздоровели за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе была констатирована смерть четырёх пациентов с COVID-19. Завершили вакцинацию в Башкирии 164 006 желающих, в том числе 6104 человек получили второй компонент прививки в минувшие сутки.

Ранее сообщалось, что согласно данным на 29 апреля в регионе выявили 98 случаев заражения коронавирусом.