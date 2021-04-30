Москва, , 11:40 — REGNUM Возможное отключение России от SWIFT надо рассматривать с точки зрения масштаба, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Об этом он заявил сегодня, 30 апреля, комментируя принятие резолюции Европарламентом, передаёт корреспндент ИА REGNUM. По его словам, отключение России от SWIFT весьма критично, но не трагично.

«Система SWIFT обслуживается коммерческой организацией, которой не выгодно отключение страны, входящей в тройку лидеров по объёмам платежей. Опыт отключения других стран показывает, что у такого шага могут быть разные масштабы. К примеру, в Иране вначале отключили несколько государственных и с государственным участием банков. Не думаю, что Запад пойдёт на отключение всех российских банков сразу — самому SWIFT это невыгодно», — отметил эксперт.

По его мнению, отключить могут от SWIFT только государственные банки — масштаб проблем для России в этом случае будет совсем незаметным. «Отключение всей банковской системы уже серьёзнее. Возможно, в России перестанут работать международные банковские карты. Банки понесут весьма заметное увеличение издержек на осуществление операций. И эти издержки они переложат на клиентов, в том числе на бизнес. Между тем, НСПК и СБП большую часть операций SWIFT внутри страны, конечно, заместят. Пострадают только те субъекты хозяйственной деятельности, которые ориентированы на внешнеэкономическую деятельность», — пояснил Ковригин.

При этом он не ожидает заметного роста цен на обслуживание карт и стоимости денежных переводов для физических лиц. «Карта МИР скоро будет интегрирована в платёжную систему Apple Pay — а это путь к резкому расширению границ использования национальной платёжной карты, — добавил экономист. — У SWIFT есть аналоги, можно пользоваться ими. Конечно, эти аналоги не объединяют такое количество игроков, как SWIFT, тем не менее, осуществлять переводы через них можно. Страны, в которых SWIFT отсутствует, пользуются либо национальными системами переводов для внутренних платежей, либо аналогами международной системы для внешних переводов. Кроме того, еще один способ «обойти» блокировку SWIFT — пользоваться услугами банков дружественных стран, которые к этой системе подключены, либо открыть отдельные юридическое лицо, аффилированное с банком, в этой стране. Для России такой страной вполне может стать Белоруссия. Российский банк переводит платёж в белорусский, а тот уже «загоняет» его в SWIFT».

»Возрастут издержки на переводы юрлиц и ИП, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность. Но Россия не будет изгнана из мировой экономики», — резюмировал Ковригин.