Токио, , 11:41 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota разрабатывает новый внедорожник с тремя рядами кресел с опцией управления без рук. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Трёхрядный автомобиль предназначен для перевозки до восьми человек. Продаваться будущая новинка будет исключительно на авторынке Северной Америки. Сборка же автомобиля будет производиться на предприятии Toyota в штате Индиана (США), где уже выпускают модели Toyota Highlander и Toyota Sienna.

Новая модель заменит в модельном ряду компании Toyota Sequoia. Производство этого автомобиля как раз прекращается на том же предприятии в Индиане в 2022 году.

Пока не сообщается, когда состоится официальная премьера модели.

Напомним, компания Toyota зарегистрировала в РФ кроссовер Venza нового поколения. Это авто является разновидностью модели Harrier, которая продаётся в США.

Производится кроссовер на «тележке» TNGA (GA-K).

Читайте также: Toyota зарегистрировала новую торговую марку