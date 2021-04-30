Подгорица, , 11:40 — REGNUM Власти Черногории всерьез рассматривают возможность переноса переписи населения, запланированной на четвертый квартал этого года, до 2022 года, пишет издание Pobjeda. Это будет вторая отсрочка переписи, учитывая, что первоначальный план был на апрель 2021 года.

Источники издания, близкие к правительству, в качестве причины для отсрочки переписи приводят эпидемию коронавируса, из-за которой страны региона — Сербия, Хорватия и Северная Македония уже отложили свои переписи на 2022 год, но также и короткий срок для подготовки переписи.

В Черногории, в отличие от Хорватии, Сербии и Северной Македонии, до сих пор нет закона о переписи населения.

В своей программе работы на 2021 год правительство не указало точную дату переписи, хотя бюджет, который еще не принят, прогнозирует, что весь процесс переписи будет стоить немногим более 2,5 миллиона евро.

В ходе предыдущей переписи, проведенной в апреле 2011 года, в Черногории было зарегистрировано 620 029 жителей.

Из этого числа 44,98 процента назвали себя черногорцами, 28,73 процента — сербами, 8,65 процента — боснийцами, 4,91 процента — албанцами, 3,31 процента — мусульманами, 1,01 процента — цыганами и 0,97 процента — хорватами.