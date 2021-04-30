Бишкек, , 11:39 — REGNUM Стали известны имена 11 из 13 граждан Киргизии погибших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, разгоревшегося накануне, 29 апреля, передают киргизстанские СМИ.

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Среди них трое военнослужащих отряда спецназначения «Бору» пограничной службы: 28-летние капитаны Манасбек уулу Нурсултан и Эсентур Кубанычбеков, а также 29-летний прапорщик Бекзат Юлдашев.

Еще 20 киргизских пограничников получили ранения различной степени тяжести. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Также были убиты мирные граждане Киргизии:

12-летняя Мадина Рахматжанова ,

, 30-летний Жамшит Ганиев,

22-летний Баяман Адбрахманов ,

, 38-летний Алтынбек Каработоев ,

, 43-летний Сагын Каратаев ,

, 47-летний Усон уулу Рашид ,

, 52-летний Суйун Тагаев ,

, 35-летний Махаматрасул Сайдаров.

Личности еще двоих погибших граждан Киргизии установить пока еще не удалось.

ИА REGNUM напоминает, что официальным данным министерства здравоохранения и соцразвития Киргизии, в ходе вооруженного конфликта, возникшего на киргизско-таджикской границе погибли 13 киргизстанцев, а еще 134 получили огнестрельные и осколочные ранения, а также травмы различной степени тяжести.