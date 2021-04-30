Бишкек, 30 апреля 2021, 11:39 — REGNUM Стали известны имена 11 из 13 граждан Киргизии погибших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, разгоревшегося накануне, 29 апреля, передают киргизстанские СМИ.
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Среди них трое военнослужащих отряда спецназначения «Бору» пограничной службы: 28-летние капитаны Манасбек уулу Нурсултан и Эсентур Кубанычбеков, а также 29-летний прапорщик Бекзат Юлдашев.
Еще 20 киргизских пограничников получили ранения различной степени тяжести. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Также были убиты мирные граждане Киргизии:
- 12-летняя Мадина Рахматжанова,
- 30-летний Жамшит Ганиев,
- 22-летний Баяман Адбрахманов,
- 38-летний Алтынбек Каработоев,
- 43-летний Сагын Каратаев,
- 47-летний Усон уулу Рашид,
- 52-летний Суйун Тагаев,
- 35-летний Махаматрасул Сайдаров.
Личности еще двоих погибших граждан Киргизии установить пока еще не удалось.
ИА REGNUM напоминает, что официальным данным министерства здравоохранения и соцразвития Киргизии, в ходе вооруженного конфликта, возникшего на киргизско-таджикской границе погибли 13 киргизстанцев, а еще 134 получили огнестрельные и осколочные ранения, а также травмы различной степени тяжести.