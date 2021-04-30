Москва, , 11:39 — REGNUM В преддверие мая у российского рубля сложилась довольно стабильная и устойчивая позиция с опорой на неплохую сырьевую конъюнктуру, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Баррель нефти Brent уже несколько дней поднимается в цене, глобальные спрос и предложение смотрятся сбалансированными.

Американский доллар на мировом валютном рынке выглядит слабо, но на это у него есть вполне объективная причина в виде сохранения Федрезервом США и Белым домом настроя на стимулирование и всестороннюю поддержку экономики.

При этом внутренние российские новости никак не объясняют той степени оптимизма, что наблюдается в валютной секции. Ключевая ставка Банка России была повышена дважды.

Скорее всего, в дальнейшем она будет продолжать расти. В других условиях, например, для здоровой экономики и устойчивой финансовой системы, это был бы хороший сигнал, дающий национальной валюте повод для подъема.

Но это явно не про отечественную экономику, которая только начала восстановление после пандемии и связанного с ней кризиса.

Минфин, тем временем, все так же выкупает валюту с рынка большими объемами.

Кроме того, довольно жизнеспособным выглядит предположение о том, что кто-то из крупных игроков заинтересован в долларе, иначе рубль не дорожал бы настолько явно на смешанном внешнем и внутреннем фоне.

Есть еще один фактор давления на рубль — индекс потребительских цен. Инфляция в России сохраняется высокой, предполагаемый темп роста в мае составляет около 0,6% м/м.

Необычно, но рынок почти не обращает внимания на этот раздражитель. Ожидания колебаний иностранных валют на май выглядят следующим образом: доллар —74−77 руб., евро — 89,50−93,00 руб.», — считает эксперт.

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