Абакан, , 11:38 — REGNUM По состоянию на 30 апреля в Хакасии прививку от COVID-19 сделали 43 276 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

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Обе дозы вакцины получили 27 495 жителей Хакасии. Прививочная кампания продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике с начала 2021 года выявлено 4803 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 4435 человек, скончались 159 ковид-пациентов.