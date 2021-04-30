Казань, , 11:37 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. В своем приветственном слове он отметил особую роль первого президента Казахстана в евразийской интеграции. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Мишустин «Дорогие друзья, я рад вас приветствовать в Российской Федерации, в городе Казани… Символично, что одна из ее магистральных улиц названа в честь первого президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева, по сути ставшего архитектором евразийской интеграции. Важно что наше объединение динамично развивается, становится центром экономического притяжения в регионе и мы открыты для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества»

В заседании межправительственного совета, проводившемся под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, также приняли участие премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, и заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Серад Бердымухамедов. Участники обсудили насущные вопросы торгово-экономического развития ЕАЭС и сотрудничества в преодолении последствий пандемии коронавируса.