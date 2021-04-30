Бишкек, , 11:37 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье «Преступление против мира» по факту вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе, разгоревшемся 29 апреля 2021 года.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

Следите за развитием событий в трансляции: Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана

Его расследованием займется межведомственная следственная группа, в состав которой войдут представители госкомитета нацбезопасности, министерства внутренних дел и военной прокуратуры Киргизии.

В надзорном ведомстве отмечают, что «военнослужащие Таджикистана вторглись в страну с целью захвата суверенной территории Киргизии и нарушив ее суверенитет и целостность».

»Это произошло в нарушение двустороннего договора между странами о партнерских отношениях от 26 мая 2004 года, принципов мирного сосуществования, дружбы и добрососедства», — констатируют в генпрокуратуре.

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