Краснодар, , 11:36 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 30 апреля. Накануне, 29 апреля, сообщалось о 104 новых носителях инфекции.

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«В Краснодаре выявили 34 случая, в Сочи — 11, в Горячем Ключе — 8. По четыре заболевших в Геленджике, Динском и Ейском районах. По три положительных результата в Армавире, Тимашевском, Тихорецком и Белоглинском районах», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили 45 494 человека. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 801,5. Выздоровели 40 025 жителей, скончались 2669 пациентов с COVID-19.

На 30 апреля в ковид-стационарах лечатся 1 303 пациента с коронавирусной инфекцией, на дому — 1 497. В тяжёлом состоянии находятся 75 пациентов — 72 из них подключены к аппаратам ИВЛ, трое находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.