Калуга, , 13:54 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 56 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 30 апреля. Днём ранее, 29 апреля, в регионе было зарегистрировано 53 случая.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 34 тыс. 61человека, 1495 человек находятся на лечении, 32 тыс. 255 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 311 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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