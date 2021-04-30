Таллин, , 11:36 — REGNUM В 2020 году среди чиновников местных самоуправлений Эстонии больше всех заработал городской секретарь Тарту Юри Мельдер. Об этом сообщила «Актуальная камера» эстонского гостелевидения ETV, отметив, что его годовой доход составил 80 669 евро.

Сообщается, что каждое шестое евро своего заработка (итого — 13 500 евро) чиновник получил за счет различных надбавок к основной зарплате. Его основной оклад равен 4500 евро в месяц. С учетом отпускных чиновник заработал за год чуть больше 66 000 евро.

На втором месте в списке самых высокооплачиваемых работников оказалась финансовый директор Таллинской мэрии Катрин Кендра, заработавшая за год 78 014 евро.

Третью строчку занял городской секретарь Таллина Прийт Лелло — 77 744 евро.

Мэр столицы Эстонии Михаил Кылварт заработал за 2020 год 73 938 евро. Его доход оказался ниже, чему у двух подчиненных, поскольку он не получал никаких надбавок или премий.

Должностные оклады руководителей Таллина в 2021 году не изменились. По данным на 1 апреля, мэр, финансовый директор и городской секретарь получают по 6100 евро в месяц. Вице-мэры — по 5200 евро.