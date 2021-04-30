Оренбург, , 11:35 — REGNUM В Сорочинске Оренбургской области после жалоб населения и выявления пятикратного превышения ПДК по сероводороду возбуждено уголовное дело, сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, 12 апреля 2021 года прокурор области Руслан Медведев во время визита в Сорочинск объявил руководителям двух местных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического комплекса, предостережения о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеорологических условий. Потенциальные нарушители экологического законодательства были предупреждены о возможном наступлении уголовной ответственности за несоблюдение экологических норм и правил в процессе производственной деятельности.

Однако 16 апреля экологические посты зафиксировал новый выброс. ПДК по сероводороду в воздухе было превышено в пять раз. В отношении предприятий и их руководителей возбудили административные производства за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов. Их материалы направлены в региональное министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений для рассмотрения по существу.

Кроме того, результатом совместной работы прокуратуры и полиции стало возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).